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Küçükçekmece'de makas kazası

Kontrolden çıkan araç, iki otomobil arasında sıkışarak takla attıktan sonra metrelerce sürüklendi. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İHA | 03.01.2020 - 15:18..
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İstanbul E-5 karayolu Küçükçekmece mevkinde, makas atarak ilerleyen 34 ZE 4803 plakalı aracın sürücüsü Ü.H., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, aynı istikamette ilerleyen 2 otomobile çarparak takla attı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Ters dönen otomobil çarpmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre sürüklenirken kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Küçükçekmece'de makas kazası VİDEO

ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıların durumunu kontrol etti.

Hafif yaralı olduğu belirlenen 4 kişi ayakta tedavi edildi.

Küçükçekmece'de makas kazası


''BAYA BİR SÜRATLİYDİ''

Kazaya tanık olan Eyüp Atılgan isimli vatandaş, "Siyah araç iki aracın arasında makas atınca takla atıp ters döndü ve sürüklendi. Baya bir süratliydi." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de makas kazası

Küçükçekmece'de makas kazası


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