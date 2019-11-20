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Küçükçekmece'de ölü bulunan adamın katili oğlu çıktı

Sabah saatlerinde evinde ölü bulunan adamın katilinin, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda oğlu olduğu belirlendi.

İHA | 20.11.2019 - 19:53..
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Küçükçekmece Kanarya Mahallesi 3 katlı bir binanın 1. katında oturan 57 yaşındaki Enver Uzan’dan haber alamayan ailesi polis haber vermiş, çilingir yardımıyla eve giren ekipler ise göğsünden vurularak öldürülen şahsın cesediyle karşılaşmıştı.

CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDI

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri iki adet boş kovan bulmuş ve katili yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Yapılan incelemelerin sonucunda Enver Uzan’ın katil zanlısının 27 yaşındaki oğlu Evren Uzan olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda babasını öldüren Evren Uzan olayı gerçekleştirdiği silahla birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Küçükçekmece'de ölü bulunan adamın katili oğlu çıktı VİDEO

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Yakalanan şahsın yapılan sorgusunda ise 3 adet uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu tespit edildi. Babasını öldüren şahsın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Küçükçekmece'de ölü bulunan adamın katili oğlu çıktı

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