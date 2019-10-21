Küçükçekmece'de pitbull küçük çocuğa saldırdı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, parkta oyun oynayan çocuk bir anda pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece'de pitbull cinsi köpek parkta oynayan çocuğa saldırdı.VİDEO

SAHİBİNİN ELİNDEN KURTULDU

Küçükçekmece'de bulunan çocuk parkında yaşanan olayda, 7 yaşındaki Ömer Faruk Yeşil, dedesiyle birlikte parka oyun oynamaya gelmişti. Bu sırada 40 yaşlarındaki Ayten Demirtaş, çocukların oyun oynadığı parkta pitbull cinsi köpeğini gezintiye çıkardı. Sahibinin elinden kurtulan köpek, parkta oyun oynayan çocuğa saldırdı.

ÇOCUĞU KÖPEĞE VURARAK KURTARABİLDİLER

Çevredekiler çocuğu bir türlü bırakmayan köpeğe sopalarla vurdu. Çığlıklar üzerine parka koşan Lokman Türe, köpeğin ağzından kurtarılan Ömer Faruk'u kucağına alarak parkın yanındaki özel bir hastaneye götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan Ömer Faruk Yeşil, daha sonra farklı bir hastaneye sevk edildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailenin şikayetçi olması üzerine köpeğin sahibi Ayten Demirtaş, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Demirtaş'ın ifadesinde köpeğinin pitbull kırması olduğunu ve sokakta bulup beslediğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Basın mensuplarına açıklama yapan talihsiz çocuğun babası Suat Yeşil, "Çocuğun sağlık durumu ciddi. Sağ bacağında 10 santimlik bir açılma var dişleri girmiş. Sağ kolunda da açılma var. Sağ kolu da kırılmış ciddi yaralar var. Dedesi çocuk parkına götürmüş. Çocuklar orada oynarken köpeğin sahibinin anlatmasına göre köpeğim ısırma huyu yoktu diyor. Köpeğe dışarıdan taciz oldu diyor.'' ifadelerini kullandı

30 SANİYE BOYUNCA BIRAKMADI

Oyun oynayan çocukların koşuşturduğu sırada, tasmasını tutan sahibinin dalgınlığından faydalanarak elinden kaçan pitbull, çocuklardan birine saldırıyor. Köpek kolundan ısırdığı çocuğu yaklaşık 30 saniye boyunca bırakmıyor. Tasmayı tutan kişinin bütün çabalarına rağmen çocuğu ısırmaya devam eden köpek, olayı görerek yardıma koşan çevredeki kişilerin çabaları ile zapt ediliyor.