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Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak

Polis ekiplerine saldıran 6 kişilik grup polisin karşılık vermesi sonucu yaralanınca, akrabaları polisten şikayetçi olacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi |
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Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak

31 şehirde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, polis ekipleri denetimlerde bulunup, yasağa uymayanları uyarıyor.

İstanbul Küçükçekmece'de de dün sokağa çıkma yasağına uymayanları uyaran polis ekipleri, saldırıya uğradı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı. Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yaşanan kavgada gözleri moraran şüphelilerin akrabalarının açıklamaları ortaya çıktı.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Polise saldıranların akrabaları polisten şikayetçi olacaklarını söyledi.

Polisin orantısız güç kullandığını söyleyen saldırganlardan Bülent Halim’in amcasının oğlu, “Gençler şu anda hastanede. Sağlıklı bir bilgi alamıyoruz. Avukatımız bir kere görüşebildi kendileriyle. Durum netleştikten sonra gerekirse şikayetçi olacağız” dedi.

Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak

Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak

Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak

Küçükçekmece'de hareketli dakikalar VİDEO

Küçükçekmece'de olayların başladığı ilk an VİDEO

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