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Küçükçekmece'de polise saldıranlar tutuklandı

Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan ve polisin uyarısı sonrası polise saldıran 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi |
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Küçükçekmece'de polise saldıranlar tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir parkta sokağa çıkma yasağına uymayan bir vatandaşa polisler gerekli işlemleri yapmıştı.

Parka işlem uygulanan şahsın akrabaları da gelmiş ve polisle tartışmaya başlamış ardından ise polise saldırmışlardı.

Küçükçekmece'de olayların başladığı ilk an VİDEO

SALDIRGANLARIN SİCİLİ KABARIKTI

Polise saldıran 6 kişi destek ekiplerinin de gelmesiyle gözaltına alınmış ve yapılan inceleme sonucunda gözaltına alınanların kabarık suç kayıtlarının da olduğu ortaya çıkmıştı.

Küçükçekmece'de hareketli dakikalar VİDEO

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükmece Adliyesi'ne sevkedilen 6 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı açıklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "11 Nisan 2020 Cumartesi günü Küçükçekmece kanarya mahallesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden Devrim H. İsimli şahsa İdari para cezası uygulamak isteyen görevli polis memurlarına ve Cumhurbaşkanına sözlü hakarette bulunan, polis memurlarını tehdit eden, görevlerini yapmaya engel olan Devrim H. isimli şüpheli ve akrabaları olup olay yerine gelen, görevli polis memurlarına fiziki ve sözlü olarak saldırılarda bulunan şüpheliler hakkında Başsavcımlığımızca adli Soruşturma başlatılmış ve 6 şüpheli aynı gün gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 18 yaşından küçük olup suç kaydı bulunmayan suça sürüklenen çocuk C.H. serbest bırakılmış, Diğer 5 şüpheli bu gün (12 Nisan 2020 )sağlık kontrolünden geçirilerek Başsavcılığımıza getirilmiştir. 5 Şüpheli Başsavcılığımızdaki soruşturma işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, sorguları yapıldıktan sonra şüpheli İbrahim H. hakkında ev hapsi yönünde adli kontrol kararı verilmiş diğer şüpheliler Devrim, Hasan, Hakim, Hüseyin H. Görevli polis memurlarına direnme suçundan, Devrim H. ayrıca Kamu malına zarar vermek ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Küçükçekmece'de polise saldıranlar tutuklandı

Küçükçekmece'de polise saldıranlar tutuklandı

Küçükçekmece'de polise saldıranlar tutuklandı

Küçükçekmece'de polise saldıranlar tutuklandı

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