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Küçükçekmece'de servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi

Servis minibüsü, evine bıraktığı 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti. Minibüsün altında kalarak ezilen 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

DHA | 09.12.2019 - 21:01..
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İstanbul Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta saat 15.30 sıralarında acı bir kaza meydana geldi.

4 yaşındaki Suriyeli Hasan Dako, kreş dönüşünde servisle evinin bulunduğu sokağa bırakıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, 34 LAY 202 plakalı servisten inen çocuk, minibüsün ön tarafından geçti.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ FARK ETMEDİ

Bunu fark etmeyen servis şoförünün yoluna devam etmesi üzerine küçük çocuk, minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Servis aracının şoförü ve serviste görevli bir kadın gözaltına alındı. Küçük çocuğun cesedi savcının incelemelerinin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

"ÇOCUK ELİMİZDE BÜYÜDÜ"

Aynı sokakta oturan Vedat Akbaba, "Kendi okul servisi zaten hostesin alıp içeriye kadar getirmesi lazım aileye teslim etmesi lazım. Aileye teslim etmeden yolun ortasında çocuğu bırakıyor. Çocuk da biraz aktif çocuktur arabanın ön tarafından geçiyor. Şoför de kör noktası olduğu için arabanın altında kalıyor çocuk. Çocuğu tanıyoruz elimizde büyüdü mahallemizin çocuğuydu" diye konuştu.

Küçükçekmece'de servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi -1

Küçükçekmece'de servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi -2

Küçükçekmece'de servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi -3

Küçükçekmece'de servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi -4

Küçükçekmece'de servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi -5

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