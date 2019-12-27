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Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Küçükçekmece'de sokak ortasında bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İHA | 27.12.2019 - 01:02..
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Mahallesi Kasımpatı Sokak’ta, Aytaç B., Emre T. ve Yusuf İ. arasında bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışma çıktı.

2 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Aytaç B., belindeki silahı çekerek Emre T. ile Yusuf İ.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Emre T. ve Yusuf İ. açılan ateş sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Aytaç B. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Mahalle sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emre T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emre T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kaçan Aytaç B. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

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