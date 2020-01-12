Küçükçekmece'de silahlı saldırı

Küçükçekmece Cennet Mahallesinde, plakası alınamayan bir otomobilde bulunan kişi yada kişiler, Yeşil Yuva Sokak'ta yürüyen ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüphelilerin bulunduğu otomobil ise hızla olay yerinden kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi alan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.