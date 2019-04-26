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Küçükçekmece'de taciz iddiasıyla bir kişi daha gözaltında

Küçükçekmece'de 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi daha gözaltına alındı.

DHA | 26.04.2019 - 16:21..
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Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde 7 yaşındaki kız çocuğunu takip eden 37 yaşındaki A.M., küçük kızın peşinden binaya girdi.

SALDIRGANA ULAŞILDI

Kız çocuğunun bağırması üzerine paniğe kapılan A.M. kaçarak uzaklaştı. 
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede bulunan 55 güvenlik kamerasını inceleyerek saldırgana ulaştı.

Gözaltına alınan A.M. hakkında "Teşhircilik Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan işlem başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

A.M.'nin  2014 yılında aynı suçtan kaydı bulunduğu, ayrıca 22 Mart ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yine aynı ilçede meydana gelen 2 ayrı çocuklara cinsel saldırının faili olduğu tespit edildi. A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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