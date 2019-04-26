Küçükçekmece'de 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi daha gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de taciz iddiasıyla bir kişi daha gözaltında

Bursa Otosansit Sanayi Sitesindeki bir firmada patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

İstanbul Beşiktaş'ta freni patlayan servis minibüsü, bir apartmana girdi. Kazada servis şoförü ve daire sakini yaralandı.

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Tamamlayıcı emeklilik sistemi - Zorunlu BES

Önümüzdeki yıldan itibaren kamu ve özel çalışanları BES'e zorunlu olarak geçecek. Geleceğinizi ilgilendiren bu önemli konuyla ilgili bilgi sahibi olmanız için videomuzu izleyin.