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Küçükçekmece'de yasağa uymayan 6 kişi polise saldırdı

Küçükçekmece'de yasağa rağmen parkta oturan 6 kişilik gurup, polisin evlerine dönmeleri için uyarı yapması üzerine polis ekiplerine saldırdı. Çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

DHA |
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Küçükçekmece'de yasağa uymayan 6 kişi polise saldırdı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, Florya Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu.

Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı.

Küçükçekmece'de yasağa uymayan 6 kişi polise saldırdı VİDEO

UYARI YAPAN POLİSE SALDIRDILAR

Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Küçükçekmece'de hareketli dakikalar: 6 gözaltı -1

Küçükçekmece'de hareketli dakikalar: 6 gözaltı -2

Küçükçekmece'de hareketli dakikalar: 6 gözaltı -3

Küçükçekmece'de hareketli dakikalar: 6 gözaltı -4

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