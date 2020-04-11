İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, Florya Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu.
Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı.
Küçükçekmece'de yasağa uymayan 6 kişi polise saldırdı VİDEO
UYARI YAPAN POLİSE SALDIRDILAR
Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.
Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.