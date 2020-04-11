1 Küçükçekmece'de yasağa uymayan 6 kişi polise saldırdı Küçükçekmece'de yasağa rağmen parkta oturan 6 kişilik gurup, polisin evlerine dönmeleri için uyarı yapması üzerine polis ekiplerine saldırdı.

2 Maskenin ardındaki fedakarlıklar Yoğun mesaileri süresince uzun süre tıbbi maske ve koruyucu gözlük takmak zorunda kalan sağlık çalışanları, kendi önceliklerini ikinci plana atıyor.

3 Sultangazi'de marketi polis basınca müşteriler saklandı Sokağa çıkma yasağına rağmen açık olan bir markete baskın düzenleyen polis, içeride saklanan müşterileri tek tek dışarı çıkarttı.

4 Muğla'da hastaneden kaçan korona hastası yakalandı Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan 55 yaşındaki Gönül A., jandarma tarafından evinde bulundu.

5 Alman otomobil şirketlerinden batıyoruz mektubu Alman otomobil şirketleri, Merkel'e mektup göndererek zor durumda olduklarını ifade etti.

6 NASA, Ay kraterinde dev bir radyo teleskobu kurmayı düşünüyor NASA, evreni Ay'dan gözlemek için Ay'daki bir kratere dev bir radyo teleskobu inşa etmenin planlarını yapıyor.