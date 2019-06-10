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Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında buluşacakları programın moderatörlüğünü yapacak İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 19:34..
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Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

23 Haziran'da yapılacak İBB seçimleri öncesinde, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın programını yönetecek İsmail Küçükkaya, açıklamalarda bulundu.

İsmail Küçükkaya, FOX TV’nin ana haberine konuk oldu. Bunun kendisi için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Küçükkaya, bu programı sunmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması VİDEO

"İKİ ŞART SUNDU"

Görevi kabul etmek için iki şart sunduğunu da söyleyen Küçükkaya, “Bana bu teklif geldiğinde iki şartım olacak dedim. İki adayın da benim bu programı sunmamı istemesi ve iki partinin de benim için onay vermesi. Bu şartlar gerçekleşirse o zaman görevi kabul ederim dedim” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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