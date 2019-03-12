Kudüs'te 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

15 yaşındaki Ahmet Abu Ghannam isimli bir çocuk, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

2015 YILINDA AĞABEYİ ŞEHİT EDİLMİŞTİ

İsrail işgal güçlerinin gözaltına aldığı 15 yaşındaki Ahmet’in 2015 yılında İsrail askeri tarafından şehit edilen Ali Ebu Ghannam'ın kardeşi olduğu, o yıllardan beri İsrail askerlerinin ailenin peşini bırakmadığı, evlerine baskın düzenlendiği, annenin İsrail işgal hapishanelerinde kaldığı belirtildi.

İsrail’den 15 yaşındaki çocuğa gözaltı İZLE

Filistinli ailenin çocuklarını İsrail askerlerine vermemek için yaşadığı mücadele kameralara yansıdı.

11 FİLİSTİNLİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece boyunca baskınlar düzenleyen İsrail askerlerinin, 11 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.