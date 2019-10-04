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Kula’da büyük hasarlı yangın

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

İHA | 04.10.2019 - 08:09..
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Manisa’nın Kula ilçesinde Yurtbaşı Mahallesinde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 73 yaşındaki Nafiz Topdemir’e ait evden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden ev sahibi Topdemir ve mahalle sakinleri, durumu 112 Acil İhbar Hattı’na bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

EV SAHİBİ FENALAŞTI

Yangın esnasında dumandan etkilenen ve yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle fenalaşan ev sahibi Nafiz Topdemir, olay yerinde bulunan 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının çıkış sebebi araştırılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Jandarma ekipleri de yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Kula’da büyük hasarlı yangın

Kula’da büyük hasarlı yangın

Kula’da büyük hasarlı yangın

Kula’da büyük hasarlı yangın

Kula’da büyük hasarlı yangın

Kula’da büyük hasarlı yangın

Kula’da büyük hasarlı yangın

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