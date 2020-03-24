Kulak uleması nedir

Günümüzde pek çok bilgiye ulaşabiliyor ve değerlendirme şansına sahip olabiliyoruz. Dijital çağda bilgiye kolayca ulaşmak elbette önemli ama ne kadar güvenilir sorusunu da eklemek lazım. Bunun yanında araştırmadan, sorgulamadan, belli bir süzgeçten geçirilmeden, sırf başkasından duyduğumuz bilgiler, veriler de mevcut.

KULAKTAN DOLMA BİLGİLER

Halk arasında sıkça duyarız "Kulaktan dolma bilgilerle konuşma." Kulaktan kulağa ulaşan, sözden söze taşınan, gerçekliği ispata muhtaç olan bilgileri kullanmak ve bunu bilgiçlik olarak taslamak, kulak ulemalığıdır.

"BEN BİLİRİM"

Kulak ulemalığyla bir iki bilgi kırıntısını ukalalık olarak kullanan ve "Her şeyi ben bilirim" diyen kişiler çevremizde çoktur. Bu aynı zamanda bilmediği bir bilgiyi bilmiş gibi yapan ve bununla övünen aslında sadece bununla yetinen insanlar, bilgi kirliliğinden başka bir şey yapmazlar. Kulak ulemalığı yapmak yerine, araştırıp okuyup gerçek bilgiye ulaşmak daha sağlıklı olsa gerek.