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Külçe altın diye satın aldı parke taşı çıktı

Afyonkarahisarda'da sosyal medya dolandırıcıları, külçe altın olduğunu söyleyerek parke taşı sattı. Emniyet müdürlüğü tarafından yakalanan sahtekarlar ifadelerinin ardından serbest kaldı.

AA | 07.12.2018 - 10:44..
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İki şüpheli, sosyal medyadan tanıştıkları Eskişehir'de ikamet eden kişiye, külçe altın diye parke taşı sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ANLAŞTI

Bolvadin ilçesinde Hakan Ö. ve Muhammet T, külçe altın olduğunu söyledikleri parke taşını 50 bin liraya satmak için, hayvancılıkla uğraşan Yasin A. ile sosyal medya üzerinden anlaştı.

Eskişehir'den Bolvadin'e gelen Yasin A, ilçe merkezinde Hakan Ö. ve Muhammet T. ile buluştu.

Külçe altın diye satın aldı parke taşı çıktı

ALTININ PARKE TAŞI OLDUĞUNU FARKETTİ

Külçe altını satın alarak şüphelilerin yanından ayrılan Yasin A, daha sonra yaptığı kontrolde aldığı altının sarıya boyanmış parke taşı olduğunu anlayınca Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

SERBEST KALDILAR

Polis ekipleri, Hakan Ö. ve Muhammet T'yi kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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