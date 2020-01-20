Kullandığı tır, gelin arabası oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde yaşayan ve evlenen Kemal Vatansever, gelin arabası olarak şoförlüğünü yaptığı tırı tercih etti.

'HAYALİMDİ, YAPACAĞIM DEDİM VE YAPTIM''

Süslediği tırla eşini de yanına alıp şehir turu atan Vatansever, böyle bir gelin arabasının çocukluk hayali olduğunu söyleyerek, "Tır şoförüyüm, bir gün evlenirsem tırı süsleyip gelin arabası yapacağım demiştim. Hayalimdi yapacağım dedim ve yaptım. Bu hayalime ağabeylerim ve babam destek verdi. Evlendik çok mutluyuz darısı tüm bekarların başına.” dedi.





HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Tır düğün salonundan ayrılan Vatansever çiftçi, uzun süre ilçe merkezinde tur attı. Gelin konvoyunda süslenmiş tırı görenler ise cep telefonları ile video ve fotoğraf çekti.