Kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Karaman'da Boyalı köyünün Kurtçu mevkisinde, Ahmet Akturfan(16), ağıldaki hayvanlarına yem verdikten sonra bindiği traktörü çalıştırıp, köye dönmek için yola çıktı.

Ehliyetsiz Akturfan'ın, eğimli yolda kontrolünden çıkan traktör, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiyeciler, devrilen traktörün altında kalan Akturfan'ı çıkardı. Sağlık görevlileri ise yaptığı kontrolde, Akturfan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Akturfan'ın cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.













