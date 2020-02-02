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Kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan, ehliyetsiz Ahmet Akturfan, yaşamını yitirdi.

DHA | 02.02.2020 - 19:00..
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Karaman'da Boyalı köyünün Kurtçu mevkisinde, Ahmet Akturfan(16), ağıldaki hayvanlarına yem verdikten sonra bindiği traktörü çalıştırıp, köye dönmek için yola çıktı.

Ehliyetsiz Akturfan'ın, eğimli yolda kontrolünden çıkan traktör, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiyeciler, devrilen traktörün altında kalan Akturfan'ı çıkardı. Sağlık görevlileri ise yaptığı kontrolde, Akturfan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Akturfan'ın cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet öldü -1

Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet öldü -2

Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet öldü -3

Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet öldü -4

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