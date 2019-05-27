Kullanıcılar, iTunes verilerini sattığı için Apple'a dava açtı

Gizlilik, günümüzdeki büyük şirketlerin üzerinde durdukları en önemli konulardan biri olsa da başta Facebook olmak üzere birçok şirketin karıştığı gizlilik skandalları kullanıcıların güvenini sarsıyor. Bazı Apple kullanıcıları, iTunes dinleme verilerini üçüncü kişilere bilerek sattığı gerekçesiyle Apple'a dava açtı.

Yeni gelen raporlara göre Apple'a açılan 3 ayrı davada, iTunes dinleme verilerinin kullanıcıların rızası olmadan başka kişilerle paylaşıldığı ve söz konusu veriler arasında isim, yaş, adres ve iTunes müzik geçmişi gibi bilgiler yer aldığı belirtildi.

'APPLE iTUNES VERİLERİNİ PARA KARŞILIĞI SIZDIRIYOR'

Söz konusu davaya göre Apple, bin kişiden oluşan iTunes veri listesini 136 dolardan satıyor. Davada yer alan bilgilere göre örneğin üçüncü taraflar, evlenmemiş kadınların isim ve adreslerinden oluşan bir listeyi Apple'dan satın alabiliyor. Aynı zamanda isteyen kişiler, daha yüksek bir fiyat karşılığında kullanıcılarla ilgili daha fazla veri talebinde bulunabiliyor.

Davada ayrıca Apple'ın, kullanıcılardan herhangi bir izin almadan geliştirici araçları aracılığıyla veri dinleme erişimi sağladığını iddia ediyor. Söz konusu durum 2016 yılında Apple'a bildirilmesine rağmen şirket tam 8 ay sonra sorunu düzelten iOS 10 güncellemesini yayınlamıştı.

Her zaman kullanıcı gizliliğini koruyan ve kullanıcılarından gereksiz veri toplamayan bir şirket oldukları belirten Apple yetkilileri ise bu iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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