Kullanıcıların yüzde 64'ü telefon ekranlarını kırıyor

Akıllı telefon kullanıcılarının belki de en çok dikkat ettiği şey, telefonların camı oluyor. İyi korunmayan akıllı telefon camları, hafif bir darbe alsa bile paramparça olabiliyor ve özellikle üstün özelliklere sahip pahalı akıllı telefonların cam onarım ücretleri de bir hayli baş ağrıtabiliyor.

Kuzey Amerika mobil servis sağlayıcısı Ting Mobile, kısa süre önce 1.400'ün üzerinde akıllı telefon kullanıcısı ile bir anket düzenledi. Ankete katılanların yüzde 64'ünün telefon ekranlarının kırık olduğu belirtildi. Cihazlarını düşüren kullanıcı sayısı ise yüzde 62 olarak açıklandı.





Ankete katılan kullanıcıların yüzde 11'i kırık ekranları kendisinin tamir ettiğini belirtirken, kullanıcıların yüzde 51'i telefonlarının sıvıya maruz kalması nedeniyle kullanılamaz olduğunu bildirdi. Telefonlarını tuvalete düşüren kullanıcıların oranı ise yüzde 30 olarak açıklandı.

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