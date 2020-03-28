Kullanılan maske ve eldivenler yere atılıyor

Koronavirüs salgınının ardından sağlık kurumları ve uzmanlar hijyen çağrısı yaptı ve vatandaşlara maske ile eldiven kullanmalarını önerdi.

Salgından korunmak isteyen birçok vatandaş da önlem amaçlı maske ve eldiven kullanmaya başladı.

KULLANILMIŞ MASKE VE ELDİVENLER SOKAĞA ATILIYOR

Kullanılmış birçok maske ve eldivenin sokaklara, en çok toplu taşıma araçlarının bulunduğu duraklara atılması, dikkat çekti.

HİJYEN AÇISINDAN OLDUKÇA TEHLİKELİ

Bu malzemelerin yere atılmış olduğu görülürken, atık olan bu ürünler koronavirüs salgınının olduğu bir dönemde hijyen açısından da tehlike yaratıyor.

"KESİNLİKLE KAPALI ÇÖP KUTULARINA ATALIM"

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil, yere atılan maske ve eldivenlerin üzerinde yeterli virüs yükü varsa tutan kişiyi hasta edebileceğini söyleyerek, "Kesinlikle kapalı çöp kutularına atalım. Ortalıktaki bu görüntü toplum sağlığını korumak açısından çok ciddi risk olacaktır" dedi.