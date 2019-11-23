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Külliye'ye giden CHP'li iddiasının kavgası Sözcü'de devam ediyor

Rahmi Turan'ın yalanlanan iddiasına Yılmaz Özdil tepki gösterdi. Uğur Dündar 'o iddia bana da geldi yazmadım' dedi.

Haber Merkezi | 23.11.2019 - 13:55..
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Külliye'ye giden CHP'li iddiasının kavgası Sözcü'de devam ediyor

Sözcü gazetesi Rahmi Turan, geçtiğimiz gün bir CHP'linin Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü ve Erdoğan'ın o isme "CHP'ye Genel Başkan olmana yardım" ederim dediğini yazdı.

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Turan önce o ismi açıklamadı,. Gelen tepkilerin ardından da dün akşam Muharrem İnce olduğunu söyledi.

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Ancak hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Muharrem İnce Rahmi Turan'ı çok sert bir dille yalanladı.

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Turan'a tepki gösterenler arasında kendi gazetesindeki yazarlar da yer aldı.

"ALET OLMAYIN"

Yılmaz Özdil, konuyu köşesine taşıdı ve bugünkü yazısını şu şekilde bitirdi: "Son sayfada yazdığım için ben kıç yazarım, benim yazdıklarım beni bağlar, ama başyazarın yazdıkları gazeteyi bağlar…

Sözcü gazetesi, kurultay hesaplarına alet olmadan, Saray'a giden Chp'linin ismini açıklamak zorundadır."

"O HABER BANA DA GELDİ"

Uğur Dündar ise dün akşam hem Habertürk'te hem CNN Türk'te hem de Twitter sayfasından aynı açıklamayı yaptı: "Bana geçen hafta böyle bir haber geldi. Aynen Rahmi Abi'nin anlattığı gibi. Ben bunu alınca şöyle düşündüm bir defa bu haberin belgesi yok, belgesi olmayan bir haber yapmak gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmaz. Çünkü kaynağı ne kadar güvenilir olursa olsun o da yanıltılabilir."

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Sözcü, Külliye'ye Muharrem İnce'nin gittiğini iddia etti haberi
Külliye'ye giden CHP'li iddiasının kavgası Sözcü'de devam ediyor

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