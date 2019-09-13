1 Tunç Soyer'in çok konuşulan dansı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz gün yaptığı dans sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

2 Google'ın cihazı, bebeğiniz ağlamadan önce size haber verecek Google'ın gelecekteki yapay zekalı yeni cihazı, bebeğinizi izleyerek sizi önceden uyaracak.

3 Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı Kulp'ta 7 kişinin şehit olduğu saldırı sonrasında HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı.

4 Fransa'daki grev hayatı felç etti Fransa'daki emekli reformu için alınan yeni kararlar Paris'te protesto ediliyor. Paris toplu taşıma çalışanları, bu kararı protesto etmek için greve gitti. Grev sonrası ulaşımda sıkıntılar yaşandı.

5 Muş'ta yangın maddi hasar yarattı Varto ilçesinde meydana gelen yangında tandır evi ve ahır kullanılamaz hale geldi.

6 Adıyaman'da yabancı uyruklu şahsın arabasında 35 adet hap çıktı Yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda narkotik ve psikotrop haplar ele geçirildi.