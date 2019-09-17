Kulp'a kayyum atandı

Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturması sürüyor.

Bugün ise konuyla ilgili yeni bir karar alındı.

MUSTAFA GÖZLET GÖREVLENDİRİLDİ

Diyarbakır'da tutuklanan Kulp Belediye Başkanı Mehmet Emin Taş'ın yerine, kaymakam Mustafa Gözlet görevlendirildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih TAŞ, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Terör Örgütü Propagandası Yapmak”, suçları kapsamında hakkında devam eden (5) ayrı soruşturma ve (1) Kovuşturma ile 12.09.2019 tarihinde Ağaçkorur Mahallesi'nde 7 vatandaşımızın şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma” suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hâkimliği'nin 16.09.2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa GÖZLET Kulp Belediye Başkan Vekili olarak Valiliğimizce görevlendirilmiştir." denildi.

DÜN TUTUKLAMALAR YAPILMIŞTI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay dün tutuklanmıştı.

BELEDİYEDE ARAMA

Kulp Belediyesi'ne ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası ve tanık ifadeleri üzerine olayın ardından polis ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu.