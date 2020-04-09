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Kulp'taki saldırıda şehit olanlar toprağa verildi

Odun toplamaya giderken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 kişiye cenaze töreni düzenlendi.

AA |
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Kulp'taki saldırıda şehit olanlar toprağa verildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği hain saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

5 ŞEHİT İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Düzenlenen saldırıda şehit olan Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) için Selahaddin Eyyubi için Devlet Hastanesi ek binası önünde tören düzenlendi.

Şehit yakınları ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun da katıldığı törenin ardından cenazeler Kulp ilçesine uğurlandı.

Cenazeler, ilçe mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi.

Kulp'taki saldırıda şehit olanlar toprağa verildi

Kulp'taki saldırıda şehit olanlar toprağa verildi

Kulp'taki saldırıda şehit olanlar toprağa verildi

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