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Şişli'de yasağa rağmen parkta oturup alkol aldılar

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1 Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 1 kişi tutuklandı Ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

2 Alman hayırseverden örnek davranış Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Maık Koge, korona virüs nedeniyle zor durumda kalan 24 aileye 500’er TL para yardımında bulundu.

3 İstanbul'da yaşayan hemşire anne yaşadıklarını anlattı İki oğlunu da memleketi Trabzon'daki ailesinin yanına bıraktıklarını söyleyen Zeynep Coşkun "Görevimizin başında olmak zorundayız. İnşallah bu süreci atlatacağız" dedi.

4 Ehliyetsiz motosiklet süren Suriyeliye 3 bin 833 lira ceza Avcılarda atık kartonları toplamak için ehliyetsiz, kasksız ve plakasız şekilde motosiklet kullanan kişiye, polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

5 Diyanet, kimlerin oruç tutamayacağını açıkladı Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla kimlerin oruç tutmama kapsamında olduğuna dair maddeleri bildirdi.

6 İnfaz düzenlemesinin dışında kalan suçlar CHP ve HDP'nin tüm girişimlerine rağmen infaz düzenlemesinin dışında kalan suçlar değişmedi.