Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK'lı teröristlerin, el yapımı patlayıcıyla düzenlediği hain saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırı sonrası başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 7 kişiyi gözaltına almıştı.
5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI, BİRİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir kişinin jandarmadaki işlemleri devam ederken 5 kişinin ise serbest bırakıldığı belirtildi.