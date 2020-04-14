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Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

İHA |
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Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK'lı teröristlerin, el yapımı patlayıcıyla düzenlediği hain saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 7 kişiyi gözaltına almıştı.

5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI, BİRİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir kişinin jandarmadaki işlemleri devam ederken 5 kişinin ise serbest bırakıldığı belirtildi.

Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 1 kişi tutuklandı

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