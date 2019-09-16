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Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili 5 tutuklama

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında yer aldığı 5 kişi tutuklandı.

AA | 16.09.2019 - 20:59..
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Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili 5 tutuklama

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturma sürüyor.

Kulp İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı verilen Fatma Ay gözaltına alındı.

Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili 5 tutuklama

Fatma Ay ile daha önce gözaltına alınan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve Mehmet Emin Ay emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlı da tutuklandı.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILMIŞTI

Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası ve tanık ifadeleri üzerine olayın ardından polis ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu.

Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili 5 tutuklama

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