Kültür insanı Haldun Taner’den insanı tanımlayan alıntılar

Haldun Taner, 1967’de Devekuşu Kabare’yi, ardından da Bizim Tiyatro ve Tef Kabare Tiyatrosu’nu kurdu. Yaptığı pek çok çalışma, onu buraya kadar getirmişti. Taner, kabare tiyatrosunun öncü ismi olmuştu. Ömrünü öykü, tiyatro, kabare yazarak geçirdi…

Taner, 104 yıl önce bugün dünyaya geldi. Onu, ömrünü adadığı eserlerinden alıntılarla anıyoruz…

- Sebepsiz mutluluktur, asıl mutluluk. Hiç gerekçe aramayacaksın. İçinden gelecek o. Sıcak bir güç olarak…

(Küçük Harfli Mutluluklar)

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- Denizin deniz, fesleğenin fesleğen, sardunyaların sardunya kokması, enginde bir vapur düdüğü, dalgacıkların sahili okşaması, uzakta havlayan kalın sesli bir köpek, hatta sıtma mücadelecilerinin asit feniği ile karışık hela kokusu, E-5'te motorunu gazlayan bir sürat delisi. Hayatın nabzı bunlarda!

(Küçük Harfli Mutluluklar)

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- Hatta insanları bile ikiye ayırıyor: Çiçek sevenler, çiçekten anlamayanlar. Birinciler taife-i zevki selim, ikinciler ise yine kendi tabiriyle, bîbehre ve ham ervah imişler.

(Küçük Harfli Mutluluklar)





- Bazen hayattaki olaylar da yerli film senaryolarına taş çıkartacak kadar dramatik olabiliyor.

(Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu)

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- Bir bakıma, hepimiz kurulu birer saat değil miyiz?

(On İkiye Bir Var)

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- Bizler zamanın içinde yüzdüğümüz halde zamanın geçişini değil de, o geçtikten sonra, sadece geçmiş olduğunu hissedebiliyoruz.

(Küçük Harfli Mutluluklar)

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- Birine her acıyışımızda az buçuk budalaca bir üstünlük böbürlenişi saklı değil midir?

(Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu)





- İnsan değil miyiz, kudretliyi çekemez, düşmüş olanı bize benzediği için severiz.

(Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu)

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- Başkalarının acılarını paylaşmak marifet değildir. Asıl zor olan başkalarının başarılarına sevinmek, saadetlerine gönül dolusu katılabilmektir.

(On İkiye Bir Var)

*

- Tek başımıza olsak, bir saniyemizi vermeyeceğimiz bu ipe sapa gelmez zorunluluklara, hep yakınlarımız uğruna katlanmıyor muyuz?

(Çok Güzelsin Gitme Dur)

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- Üzerime düşüldü ya... Bende bir gönül tokluğu, bir nazlanma, bir ipe un seriş... Türlü kusurlar buluş...

(On İkiye Bir var)

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- En kuşkulu insanlar çoğu zaman en kötü niyetliler arasından çıkıyor. Yüreği temiz olan, başkalarının gıllıgışlı olabileceğini kolay kolay aklına getiremez.

(Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu)





- Sanki isterse uçarmış da, keyfi yaya gezmek istiyormuş gibi bir ifadesi vardı.

(On İkiye Bir var)

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- Çünkü öyle değil mi, yeryüzünde hiçbir şey, istediğini ele geçirmek kadar hayal kırıcı değildir.

(Küçük Harfli Mutluluklar)

- Mutluluk nedir? Mutsuzluk nedir? Bu soruların yanıtları adamına, yaşına, çevresine, coğrafi bölgesine, yerine, zamanına hatta gününe, saatine göre değişebiliyor.

(Çok Güzelsin Gitme Dur)

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Damla Karakuş

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