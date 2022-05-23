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    İstanbul'un asırlık sigorta haritaları sergilendi

    11. Sigorta Haftası etkinlikleri, İstanbul'un asırlık sigorta haritalarının yer aldığı sergiyle başladı.
    • 23.05.2022 - 10:15
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    İstanbul'un asırlık sigorta haritaları sergilendi

    İstanbul'un 100 yıllık tarihi sigorta haritalarını Galataport İstanbul'da düzenlenen Sigorta Haritaları Sergisi'nde katılımcılarla buluştu.

    Kartograf Jacques Pervititch tarafından hazırlanan ve İstanbul'un çeşitli semtlerini gösteren haritalar, 11. Sigorta Haftası etkinlikleri kapsamında tekrar gün yüzüne çıktı.

    Doç. Dr. Sedat Bornovalı'nın küratörlüğünde hazırlanan sergide, 1920'li yıllardan 1950'ye uzanan süreçte hazırlanan 200 haritadan 18'i yer aldı.

    İstanbul un asırlık sigorta haritaları sergilendi #1

    Çeşitli koleksiyonlar

    AA'da yer alan habere göre, halihazırda eser niteliği kazanan, görkemli tarihi eserleri, kamu binaları ve dönemin yaygın mimari unsuru olan ahşap yapıları kayıt altına alan haritalar, çeşitli koleksiyonerler tarafından korunarak bugüne kadar ulaştı. Serginin zirve boyunca farklı mekanlarda meraklıları ile buluşacağı bildirildi.


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