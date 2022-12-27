14’üncü İstanbul Edebiyat Festivali başladı

Bu sene Gül Yetiştiren Adam Rasim Özdenören’in anısına düzenlenen festival 26-29 Aralık tarihleri arasında edebiyatseverleri ağırlayacak.

Festivalin ilk günü Beyazıt Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. 14. İstanbul Edebiyat Festivali’nin ilk günü kapsamında Prof. Dr. İskender Pala da öğrenci ve davetlilere konferans verdi.

Belgesel, söyleşiler ve şiir dinletilerinin yapıldığı programda; 14. İstanbul Edebiyat Festivali Rasim Özdenören Özel Ödülü de verildi. Alim Kahraman, Nezir Eryarsoy, Saliha Tunç ve İz Yayıncılık ödüle layık görüldü

"Edebiyat şöleni olsun"

Katılımcılara konuşma yapan Prof. Dr. İskender Pala ise "Bu salonun ihtişamına yakışır bir edebiyat şöleni olsun duası ve temennisiyle söze başlıyorum. Bu salonda pek çok üstadın ayak izi var. Birisinin oturduğu koltuğun üzerinde olduğunuzu hissedin lütfen. İstanbul bizatihi bu salon da demek o yüzden; buradan yolu geçenler, burada sesini bırakanlar, bu duvarlara kokusunu sindirenler bugün bize ancak edebiyat, şiir ve söz yoluyla kendilerini yeniden hatırlatıyor" dedi.

"Rasim Özdenören dostumdu"

Pala; "Rasim Özdenören dostumdu, beraber çalışma bahtiyarlığına da eriştim. Arkadaşlarım bugün için bana konu verirken ‘İstanbul’un şiiri şiirin İstanbul’u’ başlığıyla konuşun hocam dediler. Ben şiirin İstanbul’unu anlatırken siz de Rasim Özdenören’e içinizden bir Fatiha okursanız bugün onun adına düzenlenen bu festivalin de ruhaniyetini yeniden ona takdim etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.