19 Eylül 2024 Perşembe: İzleyicisini bekleyen filmler Bugün 19 Eylül Perşembe 2024... Bu hafta yepyeni filmler vizyona girerek izleyicisini beklemeye başladı. Buna göre; ikisi yerli toplam sekiz film izleyicilerle buluşacak.

AA

Hafta sonu sinemaya gitmek isteyen sinemaseverleri bu hafta da yeni filmler bekliyor. İkisi yerli, sekiz filminin konularına kısaca bakalım...

İyi seyirler diliyoruz...

İlk gösterildiği günlerde dünya genelinde büyük ilgi gören Alacakaranlık (Twilight) serisinden, Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 ve Bölüm 2 yeniden vizyona girecek.

Filmler, Bella ile Edward'ın düğününden sonra Bella'nın hamile kalmasını, çiftin kızları Renesmee ile kurdukları yeni hayatı ve peşlerine düşen Volturilere karşı verdikleri mücadeleyi işliyor.

DEDEMİN GÖZYAŞLARI

Dram türündeki "Dedemin Gözyaşları"nda başrolleri Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Ali Kürşat Uzun, Cem Kılıç, Seda Tosun, Turgay Tanülkü, Sinem Yıldırım ve Ali İpin paylaşıyor. Yönetmen ve senaristliğini İhsan Taş'ın üstlendiği film, lösemiyle mücadele eden torunu Mustafa'yı büyüten Kemal ile torununun hikayesini ele alıyor.

TRANSFORMERS: BAŞLANGIÇ

Yönetmen koltuğunda Josh Cooley'in oturduğu Transformers: Başlangıç filmi, macera, animasyon ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Senaryosunu Andrew Barrer ve Gabriel Ferrari'nin kaleme aldığı yapım, birbirinin en büyük düşmanı olan Optimus Prime ile Megatron'un yakın arkadaş olduğu orijinal hikayeyi anlatıyor.

EN SEVDİĞİM PASTAM

En Sevdiğim Pastam, yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mahin'in, bir öğleden sonra tanıştığı yeni biriyle yalnızlık rutininin kırılmasını işliyor Komedi ve dram türündeki filmin başrollerinde Lili Farhadpour ve Esmaeel Mehrabi oynuyor.

MICKEY MOUSE'UN TUZAĞI

Yönetmen koltuğuna Jamie Bailey'in oturduğu Mickey Mouse'un Tuzağı filminin senaryosunu başrolde de oynayan Simon Phillips yazdı.

Phillips'e filmde Nick Biskupek, Mireille Gagne, Allegra Nocita ve Mackenzie Mills eşlik etti. Film, 21. doğum gününde kendisini ölüm kalım savaşı içinde bulan bir gencin hikayesini ele alıyor.

HARİKA KANATLAR: DÜNYA TURU

Çin yapımı animasyon türündeki Harika Kanatlar: Dünya Turu filmi, arızalı bir denizaltı olan Comma'nın gelecekteki haliyle tanışmasını ve derin deniz depremleri ile kayıp canlıların arkasındaki korkunç komployu öğrenmesini konu alıyor. Yönetmenliğini Chao Zhang'in yaptığı filmde, Pete, Pearl, Da Zhuang ve Ateş Tavşanı karakterleri yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)