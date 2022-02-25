2. Yeditepe Bienali, 7 Mart'ta sona erecek

2. Yeditepe Bienali, Yedikule Hisarı, Nuruosmaniye Camii Mahzen ve Fatih Belediyesi Cam Küp Galeri'deki dijital yerleştirmelerle sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğinde "Çerçeve İçi Çerçeve Dışı" temasıyla düzenlenen bienal, hem kültür sanat dünyasından isimleri hem de sanatseverleri rehberler eşliğinde ağırlıyor.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun ilgiyle takip edilen sanat etkinliği, son mekanı Yedikule Hisarı'nda ise 5 sanatçının "Seyru Süluk", "Çer-Ve", "Yusuf Suresi", "Genç Osman Anısı" ve "Rahim" başlıklı eserlerinin yanı sıra bir fotoğraf eseri sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bienalin küratörü Berkan Karpat, Yedikule Hisarı'na dair eserler ve sergileme biçimine ilişkin şunları kaydetti:

"Zindanların özellikleri kulelerinin yüksek olmaları ve eser için bir meydan açmalarıdır. Bu sergi tarzında vertikal durum önemli oluyor, üç kule de bu özelliği 3 eser için veriyor. Birinci eserde çerçeveler yukardan asılmıştır ve sanatçımız 'Çer-ve' demiştir bu esere. Çerçeveler yukardan yatay olarak asıldığı için perspektifimiz değişiyor. Yani yukarı doğru bir bakıyoruz ve 'vertikal bir bakış açısı da söz konusu olabilir' diyor eser. Diğer bir eserde ise aşağı doğru bir hareket var, yine vertikal bir hareket. Burada da Kur'an'da Yusuf suresindeki ayetler teker teker dağılıyorlar ve tekrar bir araya geliyorlar. Bunu da ancak bir vertikal bakışla çıkışını ve inişini izlemiş oluyoruz."