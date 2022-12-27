2022'de en çok izlenen 10 filmden dördü yerli

2022'de en çok izlenen 10 filmden dördü yerli

Yıl boyunca macera, fantastik ve aksiyon türündeki yapımlar ile animasyon filmler izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 2022 yılında en çok izlenen 10 filmden dördü yerli yapım oldu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 366'sı yeni, toplam 501 filmin vizyona girdiği yıl boyunca, toplam izleyici sayısı 35 milyon 873 bin 660'a ulaştı.

Cinayet sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Belgin Sarılmışer'in hayatını ele alan "Bergen" filmi, 5 milyon 484 bin 798 izleyiciyle yılın en çok izlenen filmi oldu.

Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı filmde, müzik tarihine geçen yorumu ve konservatuvarda başlayan şarkı söyleme tutkusunun yanı sıra "acıların kadını" olarak tanınan şarkıcı Bergen'in yaşamının bir bölümü beyaz perdeye aktarıldı. Filmden elde edilen gelir ise 160 milyon 57 bin 802 liraya ulaştı.

Kesişme-İyi ki Varsın Eren

En çok izlenen filmler arasında 2. sırada, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, TRT Ortak Yapımı, "Kesişme-İyi ki Varsın Eren" yer aldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı film, 2 milyon 327 bin 920 kişi tarafından izlendi.

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek başrolleri paylaştı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında

Macera ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çeken "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında" filmi listeye 3. sıradan girdi.

Yönetmenliğini Sam Raimi'nin üstlendiği filmi, bir milyon 563 bin 89 kişi izledi.

Filmin başrollerini ünlü oyuncular Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor paylaştı.

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü

Listenin 4. sırasında bir milyon 229 bin 668 izleyiciyi sinema salonlarına çeken "Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü" yer aldı.

Macera ve aksiyon tutkunlarının ilgiyle izlediği yapımda, Hollywood'un ünlü oyuncuları Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale ve Russell Crowe rol aldı.

Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

ABD yapımı animasyon film "Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi", listeye 5. sıradan girdi.

İzleyiciyle buluştuğu 1 Temmuz'dan itibaren bir milyon 194 bin 445 kişi tarafından izlenen yapım, 1970'li yıllarda tarihin en büyük kötülerinden biri olma hayali kuran genç Gru ile yolları kesişen Minyonlar'ın, kötülükleriyle nam salan Vicious 6 ekibine girmeye çalışan Gru'ya yardım etmelerini konu ediniyor.

Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas

Hakan Bol ile Sinan Güngor'ün yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas" en çok izlenen 6. film oldu.

Bir milyon 167 bin 455 kişiyi sinema salonlarına çeken yapım, usta bir pilot olan büyük büyük babasının mirası özel uçak Hürkuş'u canlandırmaya çalışan ve uçak mühendisi olmayı hayal eden Aslan'ın, efsanevi kayıp elmasın peşindeki macerasını anlatıyor.

Avatar: Suyun Yolu

Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra vizyona giren devam filmi "Avatar: Suyun Yolu", en çok izlenen yapımlar arasında 7. sıraya yerleşti.

James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği, Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Zoe Saldana'nın başrolleri paylaştığı filmi izleyenlerin sayısı ilk 10 günde, 1 milyon 126 bin 933 izleyiciye ulaştı.

Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

The Batman

Dram ve aksiyon türündeki "The Batman" filmi, vizyonda kaldığı 10 haftada bir milyon 81 bin 473 kişi tarafından izlendi. Hollywood yıldızları Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell ve Andy Serkis'in rol aldığı yapım, en çok izlenen 8. film oldu.

Film, Gotham'daki ucu kendi ailesine de uzanan yolsuzlukları temizleye çalışan Batman'in, bir yandan Riddler isimli bir seri katille mücadelesini işliyor.

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

Macera, bilim-kurgu ve aksiyon sevenlerin ilgilyle izlediği "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" filmi, 17 Aralık 2021'de vizyona girdi. Bu yıl bir milyon 32 bin 866 izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen 9. filmi olan yapımı, ilk vizyon tarihinden itibaren de 2 milyon 882 bin 820 kişi izledi.

Yönetmenliğini Jon Watts'ın üstlendiği, Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jacob Batalon'un rol aldığı yapım, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları ele alıyor.

Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

AA'da yer alan habere göre; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) teknik danışmanlık desteğiyle hazırlanan Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey, vizyonda kaldığı 10 haftada, 891 bin 326 kişiyi sinema salonlarına çekerek, yılın en çok izlenen 10. filmi oldu.