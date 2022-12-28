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    2022’de İstanbullular konsere, Ankaralılar tiyatroya gitti

    Araştırmaya göre en çok konsere giden şehir İstanbul olurken, Ankaralılar da tiyatroya en çok gidenler olarak zirveye yerleşti.
    • 28.12.2022 - 14:26
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    2022’de İstanbullular konsere, Ankaralılar tiyatroya gitti

    Bilet satışlarından elde ettiği bilgilerden hareketle 2022’nin ‘en’lerini açıkladı. Müzik festivalleri, konserler ve tiyatrolara ilginin yoğun olduğuna işaret eden verilere göre Türkiye'de en çok konsere giden şehir İstanbul olurken, Ankaralılar da tiyatroya en çok gidenler olarak zirveye yerleşti. İzmir ise en çok festival düzenlenen şehir seçildi.

    2022’de İstanbullular konsere, Ankaralılar tiyatroya gitti #1

    Pop müzik tercih edildi

    DHA'da yer alan habere göre; paylaşılan bilgilere göre, 2022’de dinleyicilerin yüzde 47’si Türkçe pop, yüzde 33’ü rap türlerindeki konserleri tercih etti. Yüzde 20’si ise Türkçe rock konserlerine akın etti. 2022’de en çok bilet satılan festivallerin başında ‘What a Fest’ geldi. Festivallerin parlayan grubu ise Duman oldu.


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