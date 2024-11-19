2023 yılında tiyatro ve sinema seyircisi arttı

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Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında 147'si yerli 224'ü yabancı film olmak üzere toplam 371 film vizyona girmiştir. 2023 yılında sinema salonu sayısı 2 bin 618 olurken, sinema salonlarındaki koltuk sayısı 286 bin 603 oldu.

Sinema seyirci sayısı 2023 yılında 31 milyon 5 bin 844 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı 13 milyon 716 bin 5 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı 17 milyon 289 bin 839 kişi oldu.

Tiyatro salonu sayısı 2022/'23 sezonunda 808 olurken tiyatro salonu koltuk sayısı 326 bin 713 oldu.

TİYATRO SEYİRCİSİ DE ARTTI

Tiyatro seyirci sayısı 2022/'23 sezonunda yüzde 15,2 artarak 6 milyon 279 bin 512 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre yüzde 1,7 azalarak 8 bin 223 oldu. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 37,5 artarak 1 milyon 726 bin 3 olurken, telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 8,5 artarak 4 milyon 553 bin 509 oldu.

ÇOCUK OYUNLARINA İLGİ

2022/'23 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 20,2 artarak 11 bin 551 olurken, yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 2,2 artarak 15 bin 848 oldu. Aynı sezonda çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 25,1 artarken, yetişkin eseri seyirci sayısı ise yüzde 9,8 arttı.