Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatında belli bir olgunluğa erişmiş eserler ortaya koyabilen 290 ustaya "sanatçı tanıtma kartı verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu bu yılki ilk toplantılarını tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan kurul toplantısında, 290 usta "sanatçı tanıtma kartı" almaya hak kazandı.

500'e yakın başvuru değerlendirildi

AA'da yer alan habere göre; akademisyenler, uzmanlar ve miras taşıyıcılarından oluşan Değerlendirme Kurulu, geleneksel el sanatlarından Türk süsleme sanatlarına, müzikten geleneksel tiyatroya, aşıklık geleneğinden halk şairliğine kadar birçok alanda 500’ye yakın başvuruyu değerlendirdi.

"Sanatçı tanıtma kartı"

Kurul değerlendirmeler sonucunda, icra ettiği sanatı geleneksel aktarım yöntemleriyle öğrenen ve öğretebilen, ilgili alanlarda geleneksel ve tarihi bilgiye sahip olan ve sanatında belli bir olgunluğa erişmiş eserler ortaya koyabilen 290 ustaya "sanatçı tanıtma kartı" verilmesini ve Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydedilmesini kararlaştırdı.