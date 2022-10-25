Petrol
90.82
-0.43%
Euro
18.3493
0.10%
Dolar
18.6066
0.13%
Altın
985.18
-0.12%
Borsa
4009
0.80%
Bitcoin
363.091
-0.44%
BTXN Coin
10.52
2.63%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    35'incisi düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı

    Japonya'nın tanınmış uluslararası sinema etkinliklerinden Tokyo Uluslararası Film Festivali, bu yıl 35'inci kez sinemaseverlerle buluştu.
    • 25.10.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 12:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    35'incisi düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı

    Tokyo Uluslararası Film Festivali (TIFF) Jüri Başkanı Amerikalı yönetmen Julie Taymor, açılış töreninde, dünyanın her yerinden gelen eserleri tecrübe etmek için heyecanlı olduklarını söyledi.

    Taymor, "Tanımadığımız yerlerin ve insanların deneyimleriyle biraz empati kurabiliriz. Empati şu an hayatımızın en önemli, gerekli ve eksik katsayısı." dedi.

    15 film ödül için yarışacak

    AA'da yer alan habere göre; festivalin elçiliğini üstlenen Japon aktris ve sanatçı Haşimoto Ai, kırmızı halı etkinliğinde, TIFF'nin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. 107 ülke ve bölgeden gelen 1695 eser arasından seçilen 15 film, festival büyük ödülü için yarışacak.

    35 incisi düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı #1

    35 incisi düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı #2

    35 incisi düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı #3

    35 incisi düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı #4

    35 incisi düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı #5

    35 incisi düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı #6

    35 incisi düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı #7

    2 Kasım'da sona erecek

    Asya'nın en büyük film festivallerinden kabul edilen ve Kovid-19 nedeniyle iki yıl boyunca gerçekleştirilmeyen TIFF'de 169 film gösterilecek.

    Festival 2 Kasım'da sona erecek.


    Zonguldak'taki yol üzerinde ilerleyen adama tır çarptı
    3. Sayfa

    Zonguldak'taki yol üzerinde ilerleyen adama tır çarptı

    Yuan, dolar karşısında tarihi düşük seviyesine geriledi
    Ekonomi

    Yuan, dolar karşısında tarihi düşük seviyesine geriledi

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir