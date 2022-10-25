35'incisi düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı

Japonya'nın tanınmış uluslararası sinema etkinliklerinden Tokyo Uluslararası Film Festivali, bu yıl 35'inci kez sinemaseverlerle buluştu.

Tokyo Uluslararası Film Festivali (TIFF) Jüri Başkanı Amerikalı yönetmen Julie Taymor, açılış töreninde, dünyanın her yerinden gelen eserleri tecrübe etmek için heyecanlı olduklarını söyledi.

Taymor, "Tanımadığımız yerlerin ve insanların deneyimleriyle biraz empati kurabiliriz. Empati şu an hayatımızın en önemli, gerekli ve eksik katsayısı." dedi.

15 film ödül için yarışacak

AA'da yer alan habere göre; festivalin elçiliğini üstlenen Japon aktris ve sanatçı Haşimoto Ai, kırmızı halı etkinliğinde, TIFF'nin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. 107 ülke ve bölgeden gelen 1695 eser arasından seçilen 15 film, festival büyük ödülü için yarışacak.

2 Kasım'da sona erecek

Asya'nın en büyük film festivallerinden kabul edilen ve Kovid-19 nedeniyle iki yıl boyunca gerçekleştirilmeyen TIFF'de 169 film gösterilecek.

Festival 2 Kasım'da sona erecek.