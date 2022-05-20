Haftanın filmleri

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 3 film vizyona girdi.

Bülent Terzioğlu ile Atilla Barışer'in yönetmenliğini yaptığı biyografi türündeki "Hayvan" isimli film, boks sporuna sarılarak kendini var eden ergen bir gencin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Sorunlu babasının baskısı altında anne sevgisinden yoksun büyüyen bu gencin, yabancı bir kadının sevgisi ve bir spor adamının desteğiyle içinde doğduğu karanlık kuyudan çıkışını odağına alan filmin başrollerinde Bedirhan Barışer, Mehmet Ulay, Anta Toros, Engin Kahya ve Selçuk Kılıç rol aldı.

Süper Yetenek 2

Mark Baldo'nun yönetmenliğini üstendiği, macera ve komedi unsurlarını barındıran "Süper Yetenek 2", animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Senaryosu Alec Sokolow imzası taşıyan devam filmi, Bodi ve arkadaşlarının yeni serüvenini konu ediniyor.

Cesur Balık Sihirli Dünyada" Haftanın bir diğer animasyonu "Cesur Balık Sihirli Dünyada", okyanusun derinliklerinde Balık Kasabası'nda yaşayan yunus Delfi'nin, kasabaya tehdit olan yılan balıklarına karşı mücadelesini odağına alıyor.