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- 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip olan Troya Müzesi'ni internette 9 milyon kişi arattı
5 bin 600 yıllık geçmişe sahip olan Troya Müzesi'ni internette 9 milyon kişi arattı
- 18.11.2022 - 14:14
Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine yaklaşık 70 milyon TL harcanarak yapılan, 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip Troya Müzesi içerisinde 2 bin eser sergileniyor.
Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin de sergilendiği Troya Müzesi, açıldığı 18 Mart 2019 tarihinden bu yana internet kullanıcılarının her geçen yıl gözdesi olmaya devam ediyor.
2019 yılında 150 bin, 2020 yılında 1 milyon kişinin internette arama motorlarında arattığı Troya Müzesi için bu rakam 2022 yılında 9 milyona ulaştı.
Troya Müzesi'nin dijital aramalarda ne kadar arandığı, nereden yol tarifi alındığı, müzenin hangi günler telefonla arandığına kadar birçok veriyi arama kanalları üzerinden tuttuklarını belirten Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, bunun için kullandıkları bir platform olduğunu söyledi.
9 milyon kişi arattı
İHA'da yer alan habere göre; bu platform sayesinde 2022 yılının henüz tamamlanmamış olmasına rağmen Troya Müzesi'nin 2022 yılında toplamda 9 milyon kez arandı.