5 bin 600 yıllık geçmişe sahip olan Troya Müzesi'ni internette 9 milyon kişi arattı

Troya Müzesi'nin dijital aramalarda ne kadar arandığı, nereden yol tarifi alındığı, müzenin hangi günler telefonla arandığına kadar birçok veriyi arama kanalları üzerinden tuttuklarını belirten Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, bunun için kullandıkları bir platform olduğunu söyledi.

9 milyon kişi arattı

İHA'da yer alan habere göre; bu platform sayesinde 2022 yılının henüz tamamlanmamış olmasına rağmen Troya Müzesi'nin 2022 yılında toplamda 9 milyon kez arandı.