Haftanın filmleri

Bu hafta 7'si yerli 9 film vizyona girecek. Anadolu Leoparı filmi de izleyicilerle buluşacak.

Aksiyon filmi Morbius'un başrollerinde Oscar ve Altın Küre ödüllü oyuncu Jared Leto'nun yanı sıra Jared Harris, Matt Smith, Adria Arjona ve Michael Keaton oynadı. Daniel Espinosa'nın yönettiği film, bilim insanı Dr. Michael Morbius'un, sahip olduğu kan hastalığına deva bulmaya çalışırken, insanüstü-yarı vampir bir varlığa dönüşmesini işliyor.

İşte haftanın diğer filmleri...

Ya Ben Ölürsem

Faik Ahmet Akıncı'nın yönettiği Ya Ben Ölürsem, yeni doğan çocuklarına otizm teşhisi konulan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor.

Yangın Gecesi

Dram türündeki film, uyuşturucu baronlarından korumak amacıyla kızlarının saçını kesip, dişlerini boyayarak çirkinleştirmeye çalışan anneler ve iş aramak için gidip bir daha asla dönmeyen erkeklerin olduğu bir köydeki üç küçük kızın hikayesini konu alıyor.

Anadolu Leoparı

Toronto Uluslararası Film Festivali'nin yanı sıra ulusal festivallerden de ödülle dönen "Anadolu Leoparı", bir hayvanat bahçesi müdürünün, kurumun özelleştirilmesini önlemek amacıyla verdiği mücadeleyi konu alıyor.





Halil

Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan genç bir adam, hayatını etkileyen durumdan kurtulabilmek ümidiyle Haliller Grubu adı verilen gizemli bir topluluğa katılır. Katıldığı oluşumda 'Halil' olabilmek isteyen adam, devletle bağlantıları olan görevler üstlenir.

Doru Macera Ormanı

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisine sunulan "Doru Macera Ormanı", ormanda kamp yapmakta olan Alaca'nın, hayvan sirkinin eline düştüğü hikayeyi konu alıyor.





İblis: Karanlığın Sahibi

Korku türündeki "İblis: Karanlığın Sahibi", büyük bir çabayla ulaştığı definenin cinler tarafından sahipli olması sonucunda çıkmaza giren Levent'in kendisini ve ailesini bu durumdan kurtarmak için verdiği mücadeleyi beyaz perdeye taşıyor.

No: 26 Ölüm Çığlığı

Batuhan Çelik'in yönettiği, Hande Öğüt, Barış Baktaş, Lola Polat, Berat Eren Adanalı'nın başrollerini paylaştığı "No: 26 Ölüm Çığlığı", dedelerinden kalma yazlıktaki kız kardeşine ulaşamayan Selin ile sevgilisi Barış'ın, yazlığa giderken başlarından geçenleri işliyor.