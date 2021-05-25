Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıl dönümünde, Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek, 38. ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Kabri başında düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek katıldı.

"ONUN GÖLGESİNDE YETİŞTİK"

Törenin ardından konuşan Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek, “Burada konuşmak zor, bizim tek tapumuz burası. Üstad Necip Fazıl'ın 38'inci vefat sene-i devriyesi sebebiyle, okunan Hatm-i Şerif'lerin duasını etmeye geldik. Allah ömür verdikçe de devam edeceğiz. Allah bizlerin de arkasından dualar okuyacak insanlar nasip eylesin. Onun gölgesinde yetiştik, onun eserlerini şimdiki gençlere ulaştırmak için uğraşmaya devam ediyoruz." dedi.

Necip Fazıl Kısakürek mezarı başında anıldı VİDEO





"EN ÖNEMLİ FİKİR ADAMLARINDAN BİRİSİYDİ"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da “Büyük üstadımız, büyük şairimiz, büyük fikir adamı üstat Necip Fazıl'ın 38'inci ölüm yıl dönümündeyiz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tabii bugünkü bizim neslimizi, Türk gençliğini, fikirleriyle, düşünceleriyle, yaşamıyla etkileyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli düşünce, fikir adamlarından birisiydi." diye konuştu.



