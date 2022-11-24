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    Bu hafta vizyona girecek olan filmler

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni filmler izleyicisini bekliyor. Haftanın öne çıkan filmi ise; Russell Crowe'un yönettiği gerilim ve aksiyon dolu Tehlikeli Oyun oldu.
    • 24.11.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 11:20
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    Bu hafta vizyona girecek olan filmler

    Yeni filmler, yeni maceralar... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni filmler sinemaseverleri bekliyor.  Russell Crowe'un yönetmenliğini yapıp başrolünü Elsa Pataky ve Liam Hemsworth ile paylaştığı Tehlikeli Oyun izleyiciyle buluşacak. Bu film haftanın öne çıkan filmi oldu.

    İşte AA'da yer alan habere göre; bu hafta vizyona girecek olan filmler....

    Kemikler ve Her Şey"

    İtalyan sinemacı Luca Guadagnino'nun filmi "Kemikler ve Her Şey", toplumun kıyılarında hayatta kalmayı öğrenen genç bir kadın ile dışlanmış ve hakları elinden alınmış bir genç arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

    ABD ve İtalya ortak yapımı filmin başrollerinde Taylor Russell, Timothee Chalamet ve Mark Rylance oynuyor.

    Bu hafta vizyona girecek olan filmler #1

    Kutsal Örümcek

    İranlı ödüllü yönetmen Ali Abbasi'nin "Kutsal Örümcek" adlı yeni filmi, gerilim türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

    Zar Amir-Ebrahimi, Mehdi Bajestani ve Arash Ashtiani'nin başrolünde yer aldığı film, İran'ın kutsal şehri Meşhed'i ahlaksız ve yozlaşmış sokak kadınlarından temizlemek için kendi dini arayışına girişen bir adamı ve seri katile dönüşen bu adamın peşine düşen bir kadın gazeteciyi odağına alıyor.

    Kendi Yolumda

    Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği "Kendi Yolumda"nın başrollerinde müzisyen Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Tamer Levent ve Ferit Aktuğ yer alıyor.

    Komedi ve dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

    "Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan'a 'Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?' sorusunu yöneltir. Bu sorudan etkilenen Gökhan, arabanın tamirini beklerken uykuya dalar.

    Bu hafta vizyona girecek olan filmler #2

    Poşetten Kanatlar

    Mustafa Özer'in yönettiği; Şevki Özcan, Gülnihal Demir ve Jale Ak'ın rol aldığı "Poşetten Kanatlar", engelli bir çocuğun uçma hayalini gerçekleştirmeye çalışan arkadaşlarını ve hayaline ulaşmayı bekleyen çocuğun hikayesini ele alıyor

    Mihrez 2: Cin Padişahı

    Ahmet Arslan'ın korku filmi "Mihrez 2: Cin Padişahı", 2015'te gösterime giren "Mihrez: Cin Padişahı"nın devamı olarak beyaz perdede yerini alacak.

    One Piece Film: Red

    Japon yönetmen Goro Taniguchi'nin filmi "One Piece Film: Red", animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

     


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