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'Acıların Kadını' geliyor! İşte Bergen filminin vizyon tarihi...

'Acıların Kadını' geliyor! İşte Bergen filminin vizyon tarihi...

Farah Zeyneo Abdullah'ın canlandırdığı Bergen filmi için geri sayım başladı. Bergen ne zaman vizyona girecek sorusunun yanıtı ise belli oldu. İşte Bergen'in çıkış tarihi...