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    'Acıların Kadını' geliyor! İşte Bergen filminin vizyon tarihi...

    Farah Zeyneo Abdullah'ın canlandırdığı Bergen filmi için geri sayım başladı. Bergen ne zaman vizyona girecek sorusunun yanıtı ise belli oldu. İşte Bergen'in çıkış tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 14:30
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    'Acıların Kadını' geliyor! İşte Bergen filminin vizyon tarihi...

    "Acıların Kadını" olarak tanına Bergen'in hayatı, beyazperdeye uyarlandı.

    Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen'in çocukluğu, gençliği, yaşadıkları, acıları izleyicilerle buluşacak.

    1989 yılında ise eski kocası tarafından vurularak öldürülen Bergen'in hikayesi merakla bekleniyor.

    Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor.

    Filmin vizyona giriş tarihi de netleşti. Peki Bergen ne zaman çıkacak? İşte o tarih...

    BERGEN VİZYON TARİHİ

    Bergen filmi, 4 Mart Cuma günü, vizyona girmeye hazırlanıyor.

    Acıların Kadını geliyor! İşte Bergen filminin vizyon tarihi... #1


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