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    Adele, hayranlarından konserine sarhoş olarak gelmelerini istedi

    Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, konserini dinlemeye gelen hayranlarına içki içerek gelmelerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 13:53
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    Adele, hayranlarından konserine sarhoş olarak gelmelerini istedi

    Amerikalı şarkıcı Adele'den hayranlarına ilginç istek... Ünlü şarkıcı, sevenlerine konserine sarhoş gelmelerini söyledi.

    ABD'de Las Vegas konser serisini sürdüren Adele, sahnede daha iyi performans sergileyebilmesi için dinleyicilerinden içki içmelerini istedi.

    Adele; "Gidin ve içki sipariş edin… Siz ne kadar sarhoşsanız ben de o kadar iyiyim." dedi.

    Adele, hayranlarından konserine sarhoş olarak gelmelerini istedi #1

    "Deli gibi çalıştım "

    Ünlü şarkıcı, önceki bir röportajında kendisinin sahnede her zaman ayık olduğunu söylemişti. Konserlere şimdi daha hazırlıklı olduğunu belirten Adele, şunları söyledi: "Bunun için deli gibi çalıştım. Önceki gösterileri gerçekten yapamazmışım. Bakın söylüyorum, onu siz de beğenmezdiniz." diye konuştu.


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