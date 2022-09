Ahmet Cihat Sancar: Türkçe bilmeden karakterlere hayat veremezsiniz

Seslendirme sanatçısı Ahmet Cihat Sancar, dublajda dilin önemine dikkati çekerek, "Seslendirmenin ilk kuralı doğru Türkçe kullanmaktır. Türkçe bilmeden karakterlere hayata veremezsiniz" dedi.

Sinema filmleri ve televizyon dizilerinin ardından dijital platformlar için hazırlanan yapımların da artmasıyla birlikte seslendirme ve dublaj sektöründeki büyüme de ivme kazandı.

Çeşitli dizi, film, reklam ve platformlardaki yapımlarda sesiyle yer alan Ahmet Cihat Sancar, sektördeki tecrübelerini, dublajın püf noktalarını ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

İyi Türkçe bilmenin önemi

Sancar, arkadaşlarının tavsiyesiyle 16 yaşında yerel bir radyoda mesleğe başladığını, üniversite yıllarında da seslendirme yaptığını aktararak, "İlk stüdyoya geldiğim zaman zannederdim ki 'Bas bariton bir ses rengine sahibim. O halde sesim güzel'. Fakat gördüm ki dublajda ses renginin hiçbir önemi yok. Temelde Türkçenizin çok düzgün olması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Kelimelerin gücü

Ahmet Cihat Sancar, rahmetli babasının "Hikmeti kelimenin kalbine yerleştiren Allah'a ant olsun" sözünü aktararak, "Kelamın, kelimenin kalbine bir hikmet yerleştirilmiş. Bizim kullanacağımız kelimeler, kavramlar her ne kadar böyle filmlerde hızlı bir şekilde ağzımızdan çıkıyor ve bitiyor gibi gözükse de hangi insanın kalbine nasıl dokunacağını bilemiyoruz. Doğal olarak sadece ses rengimizi, Türkçemizi değil, aynı zamanda o kelimelerin nerelere isabet edebileceğini de bilmemiz gerekiyor. Kelimeye o ruhu verdiğinizde, bir de oyunculuk geçmişiniz varsa bunu harmanladığınız zaman, doğrudan bu izleyiciye çok daha rahat geçebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Payidar Tüfekçioğlu ile bu stüdyolarda birlikte dublaj yaptık"

Vefat eden kıymetli sanatçıları tanıma fırsatı yakalayan genç bir seslendirme sanatçısı olduğunu söyleyen Sancar, "Yakın zamanda kaybettiğimiz Sungun Babacan başta olmak üzere, Sezai Aydın, Nusret Çetinel, Bülent Yıldıran, Levent Ünsal ve Devrim Parscan'ı stüdyoda canlı izleme imkanım oldu. Usta çırak ilişkisi var bu meslekte. Şükürler olsun o kıymetli insanları canlı canlı izledik. Payidar Tüfekçioğlu ağabeyle mesela biz bu stüdyolarda birlikte dublaj yaptık. Bu insanların hitap şekilleri, oyunları bize bir aktarım sağlamış oldu." ifadesini kullandı.

"Ben oldum demeyin, usta-çırak ilişkisini sürdürün"

Transformers, The Avangers, Iron Man, In Time, The Gray Man, Ice Age, Amazing Spider Man, Titanic gibi yapımların yanı sıra dijital platformlara çekilen Nip Tuck, How I Met Your Father, Keep Breathing dizilerinde de sesiyle yer alan Sancar, 17 yaşındayken 30 yaşındaki oyuncuları seslendirdiğini, hatta bir dizide 65 yaşındaki bir karaktere ses verdiğini belirterek, "Bizim çok değerli ustalarımız, büyüklerimiz var. Bir gün onların konuştuğu karakterlerden en az 1-2 tanesini konuşmak isterim. Onlar gibi özdeşleşmek isterim." diye konuştu.