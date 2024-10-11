Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinin satır aralarındaki müzik

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Yazdıklarıyla birçok kesimin beğenisini kazanan Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatında unutulmazlar arasında yerini aldı. Usta yazarın, "Ne içindeyim zamanın/Ne de büsbütün dışında" ifadeleri onu iyi anlatan sözüdür.

Cumhuriyet dönemi yazarlarından olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın önemli eserlerinden olan Huzur ve Beş Şehir; aynı zamanda şiirlerinin satır aralarındaki müzikler, Cemal Reşit Rey sahnesinden sanatseverlerle buluştu.

Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu, yarın sezonunun ilk konserinde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinin satır aralarındaki müziği sahneye taşıdı.

Tanpınar’ın özellikle Huzur ve Beş Şehir gibi başyapıtlarında öne çıkan bestekârların eserlerinden seçkiyle hazırlanan konserde müzikseverler, müziğin edebiyatla buluştuğu bir akşam yaşayacak. Şef Hakan Talu yönetiminde gerçekleşecek konserde metinleri eğitimci Türkolog Reyhan Çınar okuyacak.

EDEBİYATA ADIM...

Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901'de Kadı Hüseyin Fikri Efendi ile Nesime Bahriye Hanım'ın oğlu olarak, İstanbul'da dünyaya geldi. Yüksek öğrenim için 1918'de geldiği İstanbul'da bir yıl veterinerlik bölümünde yatılı okuyan Tanpınar, ertesi yıl İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi'ne kayıt oldu. İstanbul Üniversitesi'ndeyken şair Yahya Kemal Beyatlı ile tanışan yazar, böylece edebiyat dünyasına adım attı.