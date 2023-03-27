Ahmet Hamdi'nin Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı sahneye taşınıyor Türk edebiyatının usta yazarlarından olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ünlü romanı olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü, tiyatro oyunu olarak sahneye taşınıyor.

Haber Merkezi

Edebiyatımızın usta yazarlarından olan Ahmet Hamdi Tanpınar, pek çok önemli roman kaleme aldı. Huzur, Beş Şehir ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı kitapları yazarın en çok bilinen ve okunan eserleri başında geliyor.

Yazarın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı, oyuncu Serkan Keskin tarafından hayat buluyor. Oyunun prömiyeri ise 12 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Romana dair...

Ahmet Hamdi’nin alışık olduğumuz sembolist yaklaşımı burada da karşımıza çıkıyor. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda yapılan yenileşme hareketlerini usta betimlemelerle okurlara aktarıyor.

Şiirsel bir üslupla yazdığı roman, derinden verdiği subliminal mesajlarla inceden göndermelerden bulunur. Tanpınar, Türk toplumunun doğu ve batı kültürleri arasında sıkışıklığını, Cumhuriyetin ilanı sonucunda meydana gelen reform ve inkılapları, bunun yanında insanların yapılan yeniliklere ayak uyduramadığını eleştiriler bir dille anlatıyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ilk olarak 1952 yılında tefrika halinde yayınlanan romanı daha sonra 1962’de kitaplaştırılarak edebiyatımıza kazandırıldı. Ana karakter Hayri İnal’ın anılarından oluşan bu nefis roman kültleşmiş başeserdir. Çocukluğunu ve gençliğini batıl inançlarla geçiren Hayri’nin hayatı da yoksulluk içinde geçer.

Saat ustası ve çırak...

Bir saatçi ustasının yanında çırak olarak çalışan Hayri için askerlik vakti gelmiştir. Askerlik görevini ifa ettikten sonra sivil hayatına tekrar başlayan Hayri’nin yakasını yoksulluk yine bırakmaz. Daha önce ustasının yanında çalışan Hayri saatler konusunda bilgisi oldukça derindir. Her ulvi işte olduğu gibi; usta, çırak ilişkisi içerisinde gelişen saatçilik, Hayri’nin sevdiği ve anladığı bir iştir.