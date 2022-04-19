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    AKM Çocuk Sanat Festivali başladı

    Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Çocuk Sanat Festivali" başladı.
    • 19.04.2022 - 09:23
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    AKM Çocuk Sanat Festivali başladı

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, festival kapsamında hafta boyunca çok güzel etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi.

    Çocuklara davet

    Yavuz, "Biz her yıl 23 Nisan haftasında bir hafta boyunca sizin için çok güzel kültürel ve sanatsal etkinlikler organize edeceğiz, sizi bekliyoruz. Sadece 23 Nisan'da değil, öğretmenlerinize, annelerinize, babalarınıza söyleyin, sizi yıl boyu Atatürk Kültür Merkezi'nde görmek istiyoruz" dedi.

    AKM Çocuk Sanat Festivali başladı #1

    AKM Çocuk Sanat Festivali başladı #2

    AKM Çocuk Sanat Festivali başladı #3

    Çocuklara özel sahne

    Daha sonra Bakan Yardımcısı Yavuz, sahnede çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi ve etkinlikler kapsamında ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının çocuklara özel sahne gösterisi, festival özel korteji, bando ve müzik dinletisi de çocuklarla buluştu.

     

     


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