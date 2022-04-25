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AKM yeniden İstanbul Müzik Festivali konserlerine ev sahipliği yapacak

AKM yeniden İstanbul Müzik Festivali konserlerine ev sahipliği yapacak

İstanbul Müzik Festivali'nin ilk yıllarından bu yana pek çok unutulmaz etkinliğe sahne olan Atatürk Kültür Merkezi, festivalin 50. yılında, açılış töreninin yanı sıra birçok konsere sahne olacak.