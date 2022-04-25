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- AKM yeniden İstanbul Müzik Festivali konserlerine ev sahipliği yapacak
AKM yeniden İstanbul Müzik Festivali konserlerine ev sahipliği yapacak
İstanbul Müzik Festivali'nin ilk yıllarından bu yana pek çok unutulmaz etkinliğe sahne olan Atatürk Kültür Merkezi, festivalin 50. yılında, açılış töreninin yanı sıra birçok konsere sahne olacak.
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 09:29
- Güncelleme : 25.04.2022 - 09:30
stanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, 6-24 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Üç hafta sürecek festivalin ilk haftasında AKM'de verilecek konserler, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde izleyiciyle buluşacak.
İstanbul teması
Bu yıl "İstanbul" temasını taşıyacak festival, Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni Orkestrası gibi önemli toplulukları ve aralarında Anna Prohaska, Gautier Capuçon, Fazıl Say, Kirill Gerstein ve Alice Sara Ott'un bulunduğu birçok