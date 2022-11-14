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    Alexandria Troas Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı

    Çanakkale Boğazı'nda, Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınındaki 2 bin 400 yıllık liman kenti Alexandria Troas Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu.
    • 14.11.2022 - 10:10
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    Alexandria Troas Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı

    Çanakkale Boğazı'nda Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınında yer alan ve 2 bin 400 yıllık liman kenti olan Alexandria Troas Antik Kenti'nde, bu yılki kazı çalışmaları yaklaşık 30 kişilik bir ekibin katılımıyla devam ediyor.

    Kazı çalışmalarında geçen sezon bulunan bir çarşıya ait kapıya benzer yaklaşık 2 bin 200 yıllık ikinci bir kapı daha bulundu.

    "Geçen yıl da yeni bir kapı bulduk"

    DHA'da yer alan habere göre; 2'nci yüzyılın ortasına ait çarşı cephesinin yaklaşık 5 yıl boyunca yapılan çalışmalarda açığa çıktığını söyleyen Kazı Başkanı, Erhan Öztepe, "Güney ucundaki çalışmamız tamamlanınca çarşının muhtemel kuzey ucunda çalışmaları yürütmeye başladık. Çalışmalar sırasında geçen yıl bir kapı bulmuştuk" dedi.

    Alexandria Troas Antik Kenti nde 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı #1

    "2 bin 200 yıllık kapı"

    "Kendi içinde kapalı ama doğu-batı doğrultusunda açık 2 kapısı vardı. Bu yıl onun hemen daha güneyindeki bir bölümü kazdık. İklim koşulları nedeniyle tamamlayamadık. Ancak şu andaki haliyle bir önceki sezon bulduğumuz kapıyla aynı karakterde başka bir kapı gün ışığına çıktı. Bulduğumuz kapı büyük ihtimalle Helenistik dönemden M.Ö. 2'nci yüzyıl civarında tarihlendirilmesi gereken bir kapı. Tabana kadar kazdığımızda ortaya çıkacak duvar örgüsü ve zemindeki değişiklikleri tespit etmiş olacağız. Bu yaklaşık 2 bin 100- 2 bin 200 yıllık bir kapıyla karşı karşıyayız demek" diye konuştu.



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