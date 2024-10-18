Almanya'da opera sahnesinde akıl almaz gösteri; oyuncular insan eti yediler, cinsel ilişkiye girdiler

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Almanya'nın Stuttgart Devlet Operası'nda izleyiciyle buluşan Sancta Susanna isimli gösteri, dünya sanat gündeminin konusu oldu. Gösteride insan eti kesildi ve ızgarada pişirilip yendi.

Sonrasında oyuncular, tiyatro sahnesinde cinsel ilişkiye girdi. Gösteriyi izlemeye gelenler fenalaşarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"

gösteriyle ilgili deneyimlerini paylaşan izleyicilerden bazıları, "Et kesme işlemi, umduğumdan daha uzun sürdü" derken, bir başka izleyici ise ''Kesim anlarında yakın çekim yapıldı, gerçekten inanılmaz bir deneyimdi'' yorumunda bulundu.

İzleyenler arasında kusanlar olduğu, hatta birkaç izleyicinin oturdukları koltuklarda bayıldıkları öne sürüldü.

"TRAVMALAR TARTIŞILIYOR"

Gösterinin yaratıcısı Florentina Holzinger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gösteride, kilisede yüzyıllardır var olan kalıplar, kadın bedeni ve cinsellik üzerinden yorumlanıyor. Bunların yol açtığı travmalar tartışılıyor. Doğal olarak müstehcen görüntüler ortaya çıkabiliyor."

"GÖSTERİMİZ BU ŞEKİLDE, DAYANAMAYAN GELMESİN"